Правительство Италии одобрило законопроект о запрете большим круизным лайнерам заходить в центр Венеции

Министр культуры Дарио Франческини назвал этот день историческим. Запрет должен вступить в силу 1 августа. Ранее его призывали ввести в ЮНЕСКО и допускали включение Венеции в черный список, куда входят объекты Всемирного наследия, которые находят под угрозой. До пандемии сотни тысяч туристов приплывали в Венецию на круизных лайнерах. По словам специалистов, волны от больших судов наносят ущерб фундаментам зданий и угрожают экологическому равновесию лагуны.
2021-07-14T02:05:08+03:00
2021-07-14T02:05:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870694-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 14 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ниже радуги ЕСПЧ ведь деликатно говорит о том, что в Конституции вы можете написать, что захотите, и представления о семье можете иметь какие угодно. Но есть сотни тысяч людей, по сути, пораженных в правах! Давайте придумаем что-то, чтобы не покушаться на ваши традиционные устои, но дать возможность меньшинству жить нормально…
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…