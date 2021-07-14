Правительство Италии одобрило законопроект о запрете большим круизным лайнерам заходить в центр Венеции

Министр культуры Дарио Франческини назвал этот день историческим. Запрет должен вступить в силу 1 августа. Ранее его призывали ввести в ЮНЕСКО и допускали включение Венеции в черный список, куда входят объекты Всемирного наследия, которые находят под угрозой. До пандемии сотни тысяч туристов приплывали в Венецию на круизных лайнерах. По словам специалистов, волны от больших судов наносят ущерб фундаментам зданий и угрожают экологическому равновесию лагуны.