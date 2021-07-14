Кубинское агентство новостей сообщило о первой жертве столкновений

Был убит 36-летний мужчина из числа протестующих, которые, как утверждает государственное СМИ, громили дома и напали на полицию в Гаване. В воскресенье на Кубе прошли многотысячные демонстрации – первые за 30 лет. Власти страны считают, что за протестами стоят США. В Вашингтоне ответили, что кубинцы устали от репрессий и нищеты.