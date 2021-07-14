Кубинское агентство новостей сообщило о первой жертве столкновений

Был убит 36-летний мужчина из числа протестующих, которые, как утверждает государственное СМИ, громили дома и напали на полицию в Гаване. В воскресенье на Кубе прошли многотысячные демонстрации – первые за 30 лет. Власти страны считают, что за протестами стоят США. В Вашингтоне ответили, что кубинцы устали от репрессий и нищеты.
2021-07-14T02:04:15+03:00
2021-07-14T02:04:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870690-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 14 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ниже радуги ЕСПЧ ведь деликатно говорит о том, что в Конституции вы можете написать, что захотите, и представления о семье можете иметь какие угодно. Но есть сотни тысяч людей, по сути, пораженных в правах! Давайте придумаем что-то, чтобы не покушаться на ваши традиционные устои, но дать возможность меньшинству жить нормально…
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…