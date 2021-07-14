Суд в Москве арестовал на 15 суток шестерых участников массовой драки мигрантов

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, их признали виновными по административной статье об участии в несогласованных акциях, которые помешали функционированию транспортной или социальной инфраструктуры. В понедельник на Зеленодольской улице рядом со станцией метро «Кузьминки» была драка с участием приезжих из Средней Азии. Несколько человек были ранены. Полиция задержала больше сотни участников конфликта.