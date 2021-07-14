Власти Мальты передумали пускать в страну только привитых от коронавируса

Как сообщили накануне вечером на сайте правительства республики, въезжающие должны будут пройти карантин, передает ТАСС. Ранее предполагалось, что новое правило начнет действовать уже сегодня. Но власти ЕС отметили, что любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными.
2021-07-14T01:06:26+03:00
2021-07-14T01:06:26+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870684-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 14 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ниже радуги ЕСПЧ ведь деликатно говорит о том, что в Конституции вы можете написать, что захотите, и представления о семье можете иметь какие угодно. Но есть сотни тысяч людей, по сути, пораженных в правах! Давайте придумаем что-то, чтобы не покушаться на ваши традиционные устои, но дать возможность меньшинству жить нормально…
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…