Власти Мальты передумали пускать в страну только привитых от коронавируса

Как сообщили накануне вечером на сайте правительства республики, въезжающие должны будут пройти карантин, передает ТАСС. Ранее предполагалось, что новое правило начнет действовать уже сегодня. Но власти ЕС отметили, что любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными.