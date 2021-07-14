Второй кассационный суд в Москве сегодня рассмотрит жалобу на приговор продюсеру Алексею Малобродскому

Он получил условный срок по делу о хищениях в «Седьмой студии». Защита настаивает на его оправдании. Другие фигуранты— режиссер Кирилл Серебренников и продюсер Юрий Итин также получили условные сроки, кроме того, как напоминает ТАСС, по иску министерства культуры они должны уплатить в общей сложности почти 130 миллионов рублей.