Президент Владимир Путин заявил, что спорить с его статьей об Украине сложно, потому что она честная

Она реально основана на исторических документах, подчеркнул глава государства, передает ТАСС. В понедельник на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», В ней президент, в частности, называет Украину детищем советской эпохи и утверждает, что ее настоящая суверенность возможна только в партнерстве с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным его статью при личной встрече.