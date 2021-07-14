Госсекретарь США заявил, что Америка примет меры против хакеров в России, если этого не сделает Москва

Энтони Блинкен сказал, что был дан ясный сигнал — страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер, передает ТАСС. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне вечером сказал, что Вашингтон на этой неделе намерен объявить о шагах по борьбе с кибератаками с применением вируса-вымогателя.

