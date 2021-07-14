Владимир Путин написал статью о русских и украинцах на фоне ситуации с русскоязычными гражданами в соседней республике

Президент пояснил, что его беспокоит начало активной работы по т.н. «проекту «анти-Россия». Он считает, что такая работа ведется не без помощи третьих стран. Между тем Русская служба ВВС отмечает, что впервые о статьи о существовании «масштабного проекта» под названием «анти-Россия» появились 11 лет назад в интернете. Он же упоминался в серии конспирологических книг.
2021-07-14T00:05:59+03:00
2021-07-14T00:05:59+03:00
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00:05, 14 июля 2021
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Ниже радуги ЕСПЧ ведь деликатно говорит о том, что в Конституции вы можете написать, что захотите, и представления о семье можете иметь какие угодно. Но есть сотни тысяч людей, по сути, пораженных в правах! Давайте придумаем что-то, чтобы не покушаться на ваши традиционные устои, но дать возможность меньшинству жить нормально…
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