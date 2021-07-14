До половины молодых ученых в России уходят из науки в первое десятилетие работы

В докладе Российской Академии наук говорится, что они предпочитают более доходные сферы экономики. Еще одна проблема – миграция выпускников ведущих вузов. Заниматься научной деятельностью за границей предпочитает каждый пятый из них. Такие настроения, как говорят авторы доклада, могут обостриться в случае если кризис примет затяжной характер.

Академики видят острую проблему в государственной централизованной системе финансирования науки, которая не позволяет бизнесу вкладывать средства в прикладные исследования и разработки.