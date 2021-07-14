Приговор по делу о массовой драке русских с цыганами в Пензенской области и гибели местного жителя, вынесут сегодня

Суд над обвиняемыми — их почти 30 человек, все цыгане — шел больше года. Ключевого фигуранта Николая Юрченко обвиняют в убийстве местного жителя, пограничника Владимира Грушина. Прокурор попросила суд изменить статью на причинение тяжкого вреда здоровью и дать Юрченко 11 лет. Остальным назначить меньшие сроки. Большинство подсудимых проходят как участники массовой драки. Никто вину не признал. Конфликт в селе Чемодановка напомню произошел около двух лет назад. К нему по версии следствия привёл инцидент на озере. К русской девочке пристал мальчик-цыган. После того как об этом узнал её отец жители Чемодановки отправились к цыганам. В ходе массовой драки один местный житель погиб, получив черепно-мозговую травму, другой несколько недель провел в коме — его ударили лопатой по голове. В селе начались массовые протесты, люди перекрывали федеральную трассу Урал, требуя выселить цыган. На их домах писали «Убийцы». Цыгане поспешно уехали из Чемодановки в другие регионы, оставив почти все свое имущество и домашних животных. Некоторые люди жили у родных несколько месяцев. Позже часть цыган вернулась в село.

Местные уверяют, что сейчас никаких конфликтов местного населения с цыганами не происходит. В Чемодановке цыгане живут уже несколько десятилетий.