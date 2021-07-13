Американский миллиардер Илон Маск также собрался совершить полет в космос

По данным газеты Уолл-Стрит Джорнал, он купил билет на корабль компании «Virgin Galactic» британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Между тем, таких покупателей уже не менее 600, и каким по счету является Маск, пока не уточняется.

Брэнсон в минувшее воскресенье совершил полет на корабле собственной компании, и таким образом он на несколько дней опередил другого миллиардера, американца Джеффа Безоса, который через неделю должен отправиться в суборбитальный полет на корабле своей компании Blue Origin.