Россия направит в Египет группу для оценки эпидемической ситуации

В задачи делегации также войдет контроль за профилактическими мероприятиями в местах размещения туристов, а также оценка возможностей лабораторий и медицинских учреждений, сказали в Роспотребнадзоре. Ранее Москва отменила запрет на полеты из России на курорты Египта. Каиру также было предложено создать совместную контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами.