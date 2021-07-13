Россия направит в Египет группу для оценки эпидемической ситуации

В задачи делегации также войдет контроль за профилактическими мероприятиями в местах размещения туристов, а также оценка возможностей лабораторий и медицинских учреждений, сказали в Роспотребнадзоре. Ранее Москва отменила запрет на полеты из России на курорты Египта. Каиру также было предложено создать совместную контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами.
2021-07-13T23:03:51+03:00
2021-07-13T23:03:51+03:00
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23:03, 13 июля 2021
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