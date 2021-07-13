Медуза: Уголовное дело на бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала основано на показаниях одного свидетеля

Уголовное дело на бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала основано на показаниях одного свидетеля, — утверждает интернет-издание Медуза. Речь идет о бывшем сотруднике МВД Владимире Першине, который услышал о возможной причастности Фургала к убийствам от другого человека, — говорится в материалах дела, с которыми ознакомились журналисты.

При этом Першин сам отсидел три года по обвинению в вымогательстве, а уголовное дело против губернатора возбудили после его освобождения.

Фургала арестовали год назад по обвинению в организации убийств нескольких предпринимателей в нулевые годы. Он вины не признает.

Российские власти считают интернет-издание Медуза иностранным агентом.