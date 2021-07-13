Активиста, задержанного на Красной площади в футболке с надписью «Свободу Навальному», оставляют на ночь в полиции

Активиста, который был задержан на Красной площади в футболке с надписью «Свободу Навальному», оставляют на ночь в полиции. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, на него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. Когда и где пройдет судебное заседание, пока не сообщается.