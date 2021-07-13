Троих участников акции обманутых дольщиков задержали у Госдумы

Они требовали решить проблемы, связанные со строительством ЖК Царицыно. Активисты во время сегодняшнего выступления приковали себя наручниками к забору нижней палаты парламента в знак протеста, пишет интернет-издание МБХ.Медиа. Задержанных доставили в отдел полиции Тверского района.