«МК»: Российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович скончался от коронавируса в Москве

Российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович, как пишет газета «МК», скончался от коронавируса в Москве. Ему было 76 лет. Стефанович был мужем Аллы Пугачевой и являлся создателем ее сценического образа, отмечает издание. Сообщалось, что режиссер заболел в конце июня, пытался лечиться дома, но потом был госпитализирован, хотя в социальных сетях отрицал это. Александр Стефанович известен по таким фильмам, как «Дорогой мальчик», «Душа», «Пена», «Начни сначала».