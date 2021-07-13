По данным Белорусской ассоциации журналистов, некоторых сотрудников редакций вызвали на профилактические беседы.
На минувшей неделе у трех десятков белорусских журналистов прошли обыски. Следственные действия также проводились в редакциях некоторых независимых СМИ. Были задержаны семь человек.
Давление на прессу в Белоруссии усилилось после президентских выборов и начала массовых протестов против итогов голосования.
Белорусская милиция сегодня пришла в редакции ряда республиканских СМИ
По данным Белорусской ассоциации журналистов, некоторых сотрудников редакций вызвали на профилактические беседы.