Белорусская милиция сегодня пришла в редакции ряда республиканских СМИ

По данным Белорусской ассоциации журналистов, некоторых сотрудников редакций вызвали на профилактические беседы.

На минувшей неделе у трех десятков белорусских журналистов прошли обыски. Следственные действия также проводились в редакциях некоторых независимых СМИ. Были задержаны семь человек.

Давление на прессу в Белоруссии усилилось после президентских выборов и начала массовых протестов против итогов голосования.