Власти США пригрозили Грузии санкциями из-за насилия со стороны противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

Вашингтон призвал грузинские власти расследовать нападения, которые произошли в столице республики, сказали в американском Госдепартаменте. Там добавили, что обычно Соединенные Штаты не анонсируют запретительные меры до их введения. На прошлой неделе противники ЛГБТ-сообщества напали на журналистов в центре Тбилиси, когда собирались сорвать проведение марша в поддержку прав сексуальных меньшинств. Пострадали около полусотни человек, один из них, оператор Лексо Лашкарава позже скончался.
2021-07-13T22:31:09+03:00
2021-07-13T22:31:09+03:00
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22:31, 13 июля 2021
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