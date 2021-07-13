Власти США пригрозили Грузии санкциями из-за насилия со стороны противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

Вашингтон призвал грузинские власти расследовать нападения, которые произошли в столице республики, сказали в американском Госдепартаменте. Там добавили, что обычно Соединенные Штаты не анонсируют запретительные меры до их введения. На прошлой неделе противники ЛГБТ-сообщества напали на журналистов в центре Тбилиси, когда собирались сорвать проведение марша в поддержку прав сексуальных меньшинств. Пострадали около полусотни человек, один из них, оператор Лексо Лашкарава позже скончался.