В правительстве Украины впервые за 7 лет сменится министр внутренних дел

Арсен Аваков, который занимал этот пост после смены власти в Киеве, написал заявление об отставке. Как ожидается, в ближайшие дни вопрос рассмотрит Верховная Рада.

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев связывает отставку Авакова с желанием президента страны видеть на этом посту менее сильного и независимого силовика.

По мнению Вадима Карасева, Арсен Аваков еще надолго останется в украинской политике, пользуясь своим большим опытом и связями.

Новым министром внутренних дел президент Владимир Зеленский предложил назначить руководителя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, члена правящей фракции «Слуга народа» Дениса Монастырского.

