Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку

Это связано с решением в Старсбурге, которое обязывает Россию признать однополые союзы. По мнению видного функционера «Единой России», судьи показали отсутствие квалификации. В Российском законодательстве понятие брака прописано как союз мужчины и женщины, и оно имеет приоритет над международным, подчеркнул Володин. Он обвинил ЕСПЧ в попытке навязать России чуждые ценности. И в качестве примера привел недавние столкновения в Грузии, где в Тбилиси противники ЛГБТ-сообщества сорвали марш в поддержку прав сексуальных меньшинств.

