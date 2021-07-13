Столичные власти созвали совещание с участием ФСБ из-за массовой драки мигрантов

В результате ночной стычки задержаны были более ста человек.

Департамент региональной безопасности мэрии Москвы провёл межведомственное совещание и пригласил на него представителей ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры и полиции. Чиновники сообщили, что на встрече обсуждались обстоятельства и причины массовой драки на юго-востоке Москвы. Отдельно отмечается, что городские власти расценивают её как чрезвычайное происшествие.

События, о которых идёт речь, произошли минувшей ночью. Полиция и Росгвардия задержали у станции метро «Кузьминки» 103 человека. По данным департамента, подавляющее большинство этих людей – приезжие из стран ближнего зарубежья. Поводом для массовой драки стал бытовой конфликт.

В МВД объявили, что в отношении задержанных завели административные дела о «мелком хулиганстве» и о нарушении правил проведения массовых акций. Некоторых из участников драки, сколько именно – в полиции не уточнили, — выдворят из страны.

Как ранее сообщало агентство РИА «Новости», большинство задержанных — это граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.