Политик Серенко: Вряд ли на встрече глав МИД стран-участниц ШОС будет достигнут прогресс по афганской ситуации

Главы МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества сегодня проведут встречу, посвященную Афганистану. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы». Руководитель центра изучения афганской политики Андрей Серенко считает, что на этом саммите вряд ли будет достигнут серьезный прогресс по данной проблеме. Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

«Не думаю, то случится чудо министры ШОС выработают некую формулу чудесного успеха, который поможет не то чтобы разрешить, а хотя бы частично купировать кризис, обострившийся в Афганистане. Вряд ли можно ждать каких-то подвижек в урегулировании афганской проблемы, она возникла не сегодня, не вчера, и вряд ли она будет разрешена в ближайшее время», — сказал он.

Максимум, на что можно надеяться, добавил А.Серенко, это на то, чтобы участники форума «попытаются найти какую-то общую консолидированную позицию в отношении афганской ситуации, и это может оказать определенное воздействие на «Талибан» (движение, запрещенное в РФ).

По мнению А.Серенко, наиболее важной задачей является разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане, поскольку в стране сейчас около двухсот тысяч внутренних беженцев.