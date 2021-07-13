«Открытые медиа»: Прирост избыточной смертности в Москве по итогам июня стал максимальным за всю пандемию

Прирост избыточной смертности в Москве по итогам июня стал максимальным за всю пандемию, подсчитало интернет-издание «Открытые медиа». Согласно данным, которые опубликовал сегодня департамент здравоохранения столицы, количество умерших в прошлом месяце оказалось на 7 тысяч больше, чем в доковидном июне 2019 года. И более чем на 3100 больше, чем год назад, уже во время пандемии. Всего за месяц в Москве, согласно официальным данным, умерли почти 16 300 человек. Из них, по словам чиновников, от коронавируса – около 5,5 тысяч.