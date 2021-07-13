Z Архив новостей новости
5 9 6 1332
21:30, 13 июля 2021

Российский футбольный союз подготовить варианты реформирования системы отечественного футбола

Ее главная цель – повышение мотивации команд на любом отрезке сезона. Для этого, как сказали в пресс-службе организации, требуется больше матчей между прямыми конкурентами в таблице и почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего. В РФС также признали, что клубы сейчас переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам. В то же время в экономическом смысле отечественный футбол стагнирует. Суммарные бюджеты клубов не меняются годами. На чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из группы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России…

5 398 6 57070 12.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов…

5 88 6 12493 12.07
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 396 6 61017 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Ниже радуги ЕСПЧ ведь деликатно говорит о том, что в Конституции вы можете написать, что захотите, и представления о семье можете иметь какие угодно. Но есть сотни тысяч людей, по сути, пораженных в правах! Давайте придумаем что-то, чтобы не покушаться на ваши традиционные устои, но дать возможность меньшинству жить нормально…

5 102 6 16274 17:59
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром российской сборной двуполых Суд на то и суд. Вы в нем участвовали, представляли свои аргументы и проиграли. Теперь исполняйте решение…

5 70 6 12630 20:18
Новости

Reuters: Вновь откладывается регистрация российской вакцины от коронавируса в Евросоюзе По словам его источников, разработчики препарата вовремя не предоставили необходимые данные…

5 34 6 6200
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук, член Комиссии по предотвращению фальсификации научных исследований РАН

Так с кем надо кооперироваться, а с кем бороться? Некоторые резко осуждают Явлинского, некоторые — Навального. В общем, всё как хотелось власти. Но пока будет так жестко ставиться вопрос — вы за Явлинского или Навального — ничего не получится…

5 106 6 19113 11.07
Новости

Зеленский отреагировал на статью Путина о единстве русских и украинцев Ряд положений он готов обсудить лично…

5 50 6 9260
Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 197 6 36452 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 97 6 17982 08.07
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К пониманию проблемы одного народа Народ один. Государствообразующие нации разные…

5 110 6 22043 12:22
Блоги

Борис Титов Председатель Партии Роста

Партия Роста: зачем всё это? Так стоит ли тратить деньги, время, нервы и даже терять репутацию, когда результат совершенно непредсказуем? Есть ли смысл участвовать в выборах, когда выборы – это уже не совсем выборы? Мы решили, что есть…

5 33 6 7276 07.07
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента России

Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…

5 35 6 7721 15:30
Новости

Reuters: Разработчики вакцины «Спутник» до сих пор не предоставили европейскому регулятору всю необходимую информацию Из-за этого его, вероятно, не одобрят в ЕС в ближайшие месяцы…

5 45 6 10346
Блоги

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон успешно совершил полет в космос на своей ракете Он стал первым миллиардером, кому это удалось…

5 95 6 22167 11.07
Интервью Интервью

Марцин Пшидач гость: Марцин Пшидач заместитель Министра иностранных дел Республики Польша

Об отношениях Польши и России Я знаю позицию Путина, что НАТО – это дестабилизирующий фактор. Разве НАТО атаковало соседнюю Грузию и заняло ее территорию? Разве НАТО атаковало соседнюю Украину, отняло Крым и дестабилизировала Донбасс?..

5 29 6 7039 11:37
#слушать 23:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Президент Путин заявил, что Россия была ограблена большевиками, которые «кромсали страну и раздавали территории» Украину российский лидер назвал «целиком и полностью детищем советской эпохи»

5 39 6 53608
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Шприцеметатель в зоопарках используют для усыпления спятивших носорогов. Но это можно использовать и с москвичами тоже, устраивая на них ночные сафари. Употребить для вакцинации уклонистов…

5 42 6 88753 07.07
#слушать 53:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 32 6 12262 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 143 6 468631 09.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионеры, заберите свои деньги Пенсионеры, заберите свои деньги У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют. Тем удивительнее ситуация, когда россияне, которым положена выплата накопительной части пенсии, не обращаются за ней…

5 39 6 112152 07:25
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9186323
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4963765

Сегодня в эфире