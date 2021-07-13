Российский футбольный союз подготовить варианты реформирования системы отечественного футбола

Ее главная цель – повышение мотивации команд на любом отрезке сезона. Для этого, как сказали в пресс-службе организации, требуется больше матчей между прямыми конкурентами в таблице и почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего. В РФС также признали, что клубы сейчас переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам. В то же время в экономическом смысле отечественный футбол стагнирует. Суммарные бюджеты клубов не меняются годами. На чемпионате Европы сборная России не смогла выйти из группы.