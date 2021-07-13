Суд в Ираке выдал ордер на задержание сотрудников Министерства здравоохранения из-за пожара в больнице

Трагедия произошла в гордое Эн-Насирия на юго-востоке страны. Огонь вспыхнул в больнице, где лечились заразившиеся коронавирусом. Число жертв пожара составило не менее 92 человек. По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв баллона с кислородом.

