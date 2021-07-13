Российский и белорусский руководители договорились о кредитах Минску и цене на газ

Переговоры в Петербурге шли почти пять часов. Как рассказал пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, кредитная помощь Белоруссии связана с так называемым налоговым маневром в России, когда экспортная пошлина на нефть снижается, но растет налог на добычу полезных ископаемых. Это приведет к росту цены на нефть для Минска, который получает доход от продажи продуктов переработки российской нефти.

По словам Пескова, стоимость газа для Белоруссии в следующем году останется на уровне этого года.