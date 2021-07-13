Московская мэрия обсудила с ФСБ, СК и другими структурами обстоятельства массовой драки мигрантов у метро Кузьминки

Московская мэрия обсудила с представителями ФСБ, Следственного комитета и других структур обстоятельства массовой драки мигрантов у метро Кузьминки. Столичная администрация расценивает случившееся как чрезвычайное происшествие, — сказали газете РБК в Департаменте региональной безопасности.

На межведомственное совещание пригласили, в том числе, представителей Федерации мигрантов России. Среди прочего, обсуждалась профилактика подобных правонарушений, — отмечает издание.

Драка произошла накануне поздно вечером. По данным властей, ее причиной стал бытовой конфликт за несколько дней до инцидента. Задержаны более ста человек. В МВД сказали, что нарушителей выдворят из России. Сообщалось о пострадавших, но точное их количество пока неизвестно.

