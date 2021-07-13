Политолог Карасев: Отставка Авакова может быть связана с тем, что Зеленский хочет видеть лояльного главу ведомства

Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев связывает отставку главы МВД Украины Арсена Авакова с желанием президента страны видеть на этом посту менее сильного и независимого силовика. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Отставка видимо связана с тем, что Зеленскому сейчас нужен 100% лояльный глава МВД, так как в Украине это сейчас самый сильный правоохранительный орган. Зеленский готовится к сложному осеннему политическому сезону, во всех смыслах этого понятия — и в энергетическом, и в ковидном, в ожидании новой волны коронавируса, и в геополитическом, и социальном. Поэтому ему сейчас нужно укрепить свой режим, и нужен стопроцентный свой глава ведомства, кто будет обязан ему этой должностью и тот, кто будет менее политически весом, нежели Аваков, который давно уже превратился в полноценного политического тяжеловеса в Украине», — сказал В.Карасев.

По мнению его мнению, Арсен Аваков еще надолго останется в украинской политике, пользуясь своим большим опытом и связями.