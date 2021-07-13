В Белоруссии закрылась редакция независимого издания «Наша нива»

Как передает агентство Белапан, руководство издания объявило, что работать на территории страны их сотрудникам невозможно, они оказались под угрозой уголовного преследования. В результате некоторые покинули Белоруссию.

Ранее силовики пришли с обыском к нескольким журналистам Нашей нивы, а также в бухгалтерию издания. Были задержаны несколько человек, а сайт заблокировали.

Давление на прессу в Белоруссии усилилось после начала в прошлом году протестов против объявленных результатов президентских выборов.

