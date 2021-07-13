Bloomberg: В интернете отключены сайты, которые могут быть связаны с одной из российских хакерских группировок

В интернете отключены сайты, которые могут быть связаны с одной из российских хакерских группировок, — передает агентство Bloomberg. Речь идет об организации, которую обвиняют в причастности к кибер-атакам на мясоперерабатывающую компанию JBS и производителя программного обеспечения Kaseya.



Причины, по которым отключен доступ к ресурсам хакерской группировки пока неизвестны.

На прошлой неделе власти США потребовали от Кремля предпринять действия по борьбе с хакерами. В то же время в Белом доме сказали, что оставляют за собой право отвечать на действия злоумышленников