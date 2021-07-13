Жертвами беспорядков в ЮАР стали более 30 человек

Волнения начались после ареста бывшего президента страны Джейкоба Зумы. В частности, в родной провинции политика Квазулу Натал во время давки погибли 26 человек. Волнения сопровождаются массовыми грабежами магазивво и офисов компаний. Так в пригороде Йоханнесбурга в толпе при разграблении торгового центра задавили не менее 10 человек.

Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы за отказ сотрудничать со следствием по делу о коррупции.