Дептранс Москвы назвал недостоверной информацию об увольнении отказавшихся от вакцинации по медпоказаниям сотрудников

Департамент транспорта Москвы назвал недостоверной информацией сообщения об увольнении отказавшихся от вакцинации по медицинским показаниям сотрудников. В ведомстве не исключили, что обратятся в суд. Там также добавили, что по официальным данным у них вакцинированы 70% сотрудников транспортных предприятий.

Между тем, ранее интернет-издание Открытые медиа написало со ссылкой на представителей профсоюзом о том, что в метро и Мосгортрансе не увольняют, но отстраняют от работы без выплаты зарплаты тех, кто отказался вакцинироваться.