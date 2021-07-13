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20:03, 13 июля 2021

Дептранс Москвы назвал недостоверной информацию об увольнении отказавшихся от вакцинации по медпоказаниям сотрудников

Департамент транспорта Москвы назвал недостоверной информацией сообщения об увольнении отказавшихся от вакцинации по медицинским показаниям сотрудников. В ведомстве не исключили, что обратятся в суд. Там также добавили, что по официальным данным у них вакцинированы 70% сотрудников транспортных предприятий.
Между тем, ранее интернет-издание Открытые медиа написало со ссылкой на представителей профсоюзом о том, что в метро и Мосгортрансе не увольняют, но отстраняют от работы без выплаты зарплаты тех, кто отказался вакцинироваться.


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