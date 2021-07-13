Департамент транспорта Москвы назвал недостоверной информацией сообщения об увольнении отказавшихся от вакцинации по медицинским показаниям сотрудников. В ведомстве не исключили, что обратятся в суд. Там также добавили, что по официальным данным у них вакцинированы 70% сотрудников транспортных предприятий.
Между тем, ранее интернет-издание Открытые медиа написало со ссылкой на представителей профсоюзом о том, что в метро и Мосгортрансе не увольняют, но отстраняют от работы без выплаты зарплаты тех, кто отказался вакцинироваться.
Дептранс Москвы назвал недостоверной информацию об увольнении отказавшихся от вакцинации по медпоказаниям сотрудников
Департамент транспорта Москвы назвал недостоверной информацией сообщения об увольнении отказавшихся от вакцинации по медицинским показаниям сотрудников. В ведомстве не исключили, что обратятся в суд. Там также добавили, что по официальным данным у них вакцинированы 70% сотрудников транспортных предприятий.