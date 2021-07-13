Отцу соратника Алексея Навального, Ивана Жданова, вручили обвинительное заключение

Дело Юрия Жданова направили в суд, — сказал интернет-изданию МБХ-Медиа адвокат Жданова-старшего. По его словам, до 22 июля его подзащитному должны продлить или изменить меру пресечения. Сейчас Юрий Жданов находится в тюремной больнице.

Ранее следователи предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий, мошенничестве и служебном подлоге. Юрия Жданова задержали в конце марта в Ростове-на-Дону, а потом перевезли на север, Ненецкий автономный округ.

Иван Жданов связывает с собственной политической деятельностью уголовное преследование своего отца.

Как рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сам Иван Жданов, предварительное заседание состоится на следующей неделе.



«Вчера ему вручили обвинительное заключение и дело передали уже в суд. И поскольку у него истекает мера пресечения 22 июля, будет предварительное заседание, где ему продлят либо изменят меру пресечения.



Между тем, он сейчас находится в Архангельской областной больнице при ФСИН. И если следующий суд будет на следующей неделе Нарьян-Мар, значит ему предстоит сначала долгое этапирование в СИЗО Архангельское, потом в изолятор временного содержания в Нарьян-Маре. Это такой тяжелый переезд для человека в возрасте. Я считаю, что это продолжение издевательств над моим отцом», — сказал он.



Процесс в отношении своего отца Иван Жданов связывает с собственной политической деятельностью.