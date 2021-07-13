Полицейские задержали на Красной площади активиста в футболке с надписью «Свободу Навальному»

По данным правозащитного проекта ОВД Инфо, сейчас задержанный находится в отделе полиции по району Китай-Город, однако в чем его обвиняют, неизвестно. На Красной площади регулярно задерживают участников различных акций. Согласно федеральному закону, порядок проведения публичных мероприятий на этой территории определяет лично президент России.
2021-07-13T20:01:44+03:00
2021-07-13T20:01:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870576-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 13 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ниже радуги ЕСПЧ ведь деликатно говорит о том, что в Конституции вы можете написать, что захотите, и представления о семье можете иметь какие угодно. Но есть сотни тысяч людей, по сути, пораженных в правах! Давайте придумаем что-то, чтобы не покушаться на ваши традиционные устои, но дать возможность меньшинству жить нормально…
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…