Полицейские задержали на Красной площади активиста в футболке с надписью «Свободу Навальному»

По данным правозащитного проекта ОВД Инфо, сейчас задержанный находится в отделе полиции по району Китай-Город, однако в чем его обвиняют, неизвестно. На Красной площади регулярно задерживают участников различных акций. Согласно федеральному закону, порядок проведения публичных мероприятий на этой территории определяет лично президент России.