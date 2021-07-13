Замглавы МИД Польши: В Польше не хотят влиять на формирование направления внешней политики в Беларуси

В Польше никоим образом не хотят влиять на формирование направления внешней политики в Беларуси. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель Министра иностранных дел Республики Польша Марцин Пшидач.

«Никаким образом мы не хотим влиять на формирование направления внешней политики Беларуси. Посмотрите, с какими флагами вышли на улицы протестующие. Это были флаги независимой Беларуси. Поэтому в Польше в будущем считают, что это Беларусь должна формировать позицию, с кем и как хочет вести внешнюю политику, осознавая также то, что в большей части это может быть Россия», — сказал он.

По словам М.Пшидач, позиция Польши заключается в том, что Беларусь должна остаться независимым государством, «судьбу которого решает она сама, а не другие внешние силы, либо недемократические внутренние силы».

«Так что уже 30 лет Польша поддерживает белорусский народ в этой трансформации, укреплении своей идентичности, и считаем, что у каждого народ есть право выразить свое. То есть все просьбы, которые к нам поступают касательно поддержки для белорусского гражданского общества или СМИ, мы встречаем их положительно, потому что мы соседские народы, у нас общая история, и мы также подвергались репрессивной политике соседних государств», — отметил он.

М.Пшидач считает, что Белоруссия могла рассчитывать на помощь со стороны Польши, но «при условии соблюдения основных прав, в том числе, прав человека».

«Но что мы увидели за последний год? Белорусский народ явно выступил за изменения. И начался такой фестиваль свободы. Потом избирательный процесс был фальсифицирован, и началась волна репрессий. Естественно, польские власти, как и польское общество не могли не реагировать на ту волну репрессий, с которой столкнулся белорусский народ. Ситуация, в которых невиновных людей избивают, в которой их помещают в тюрьму, конечно, такая ситуация не могла не вызвать реакцию как Польши, так и Атлантического сообщества. Мы не признали результаты выборов, которые считаем фальсифицированными. У Александра Лукашенко нет полной легитимности власти», — подчеркнул он.