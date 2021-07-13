Замглавы МИД Польши: Лукашенко не готов для переговоров, но это не означает, что диалог с другими невозможен

В МИД Польше считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов для каких-либо переговоров, но это не означает, что диалог с другими представителями власти невозможен. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель Министра иностранных дел Республики Польша Марцин Пшидач.

«С самим Александром Лукашенко такой разговор был бы довольно сложным. Мне кажется, что он не очень готов на это. Но не означает, что разговоры с другими представителями власти невозможны. Мы как дипломаты иногда вынуждены строить диалог также с теми представителями власти, без которых не все складывается легко. Для этого диалога нужны некие условия и принципы», — сказал он.

По его мнению, Александр Лукашенко в данный момент – человек, «у которого нет легитимности, чтобы управлять Беларусью».