Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити был информатором американского Агентства по борьбе с наркоторговлей

Сотрудники ведомства уговорили его сдаться местным властям, — сказал представитель антинаркотической службы агентству РИА Новости. Ранее американский телеканал CNN сообщал, что среди задержанных по этому делу есть информаторы ФБР.

Президент Гаити Жавинель Моиз был убит на прошлой неделе. Покушение произошло во дворе его дома. Власти Гаити говорят, что задержаны почти два десятка подозреваемых. Большинство из них граждане Колумбии.

