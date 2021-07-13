Претензии к документам партии «Яблоко» появились у Центризбиркома России

В списках кандидатов у некоторых не достает сведений, хотя в целом большинство ошибок можно устранить, — сказали в ЦИКе. Однако партия должна это сделать не позднее среды. Окончательное решение о поданных «Яблоком» документах будет принято в пятницу.

