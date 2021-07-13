Один из разработчиков российской вакцины назвал недостоверной информацию о проблемах с регистрацией Спутника в Европе

Один из разработчиков российской вакцины от коронавируса назвал недостоверной информацию о проблемах с регистрацией препарата Спутник в Европе. В Российском фонде прямых инвестиций настаивают, что сейчас взаимодействуют с европейским регулятором. Регистрация ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в Брюсселе о том, что российский препарат вряд ли зарегистрируют до конца лета по вине самих разработчиков. Источник агентства пожаловался на то, что российская сторона не прислала необходимые документы.

