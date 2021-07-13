Один из разработчиков российской вакцины от коронавируса назвал недостоверной информацию о проблемах с регистрацией препарата Спутник в Европе. В Российском фонде прямых инвестиций настаивают, что сейчас взаимодействуют с европейским регулятором. Регистрация ожидается в ближайшие месяцы.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в Брюсселе о том, что российский препарат вряд ли зарегистрируют до конца лета по вине самих разработчиков. Источник агентства пожаловался на то, что российская сторона не прислала необходимые документы.
Один из разработчиков российской вакцины назвал недостоверной информацию о проблемах с регистрацией Спутника в Европе
Один из разработчиков российской вакцины от коронавируса назвал недостоверной информацию о проблемах с регистрацией препарата Спутник в Европе. В Российском фонде прямых инвестиций настаивают, что сейчас взаимодействуют с европейским регулятором. Регистрация ожидается в ближайшие месяцы.