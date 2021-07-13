Замглавы МИД Польши: Историческая тематика присутствует чаще в российском пространстве, которая преподносится в Кремле

Заместитель министра иностранных дел Республики Польша Марцин Пшидач считает, что историческая тематика присутствует чаще в российском пространстве, которая намеренно преподносится в Кремле. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Эта историческая тематика, прежде всего, присутствует в российском пространстве. В Польше дискуссия, скажем, о восточной политике только частично связана с историческими темами. Прежде всего, она связана с темами, касающимися безопасности. Потому что уже свыше 10 лет мы замечаем агрессивную политику России в нашем регионе, и уже можно назвать несколько стран, которые стали жертвой этой политики. Поэтому вопрос безопасности доминирует вообще в Евросоюзе по отношению к России. Я думаю, эта тематика намерено подносится в Кремле, потому что это связано также с внутриполитическими причинами. Путин очень умело подогревает эмоции общества таким образом, чтобы получить политическое доверие, поддержку», — сказал он.

Вопрос Второй мировой войны должен стать темой для дискуссий, добавил М.Пшидач, но «надо четко обозначить, кто был агрессором, а кто жертвой».

«Польская перспектива ясна. В 39-м году гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз подписали соглашение о разделе Европы. Это пакт Риббентропа — Молотова. Таким образом, Советский Союз стал агрессором в этой части мира. 17 сентября напал на Польшу. Он забрал часть польской территории. Начались ссылки в Сибирь. И результатом этого также было Катынское преступление. Не надо об этом забывать, но все-таки в дальнейшей части войны Советский Союз поменял свою позицию и при большом участии советских солдат гитлеровская Германия была побеждена», — пояснил он.

М.Пшидач также отметил, что во время ВОВ польская армия также сражалась против немцев, чтобы получить независимость. «Но на самом деле, финальный результат не был достигнут. В результате соглашений в Ялте мы попали в новую оккупацию, на этот раз в советскую. Чтобы мы хорошо друг друга поняли и чтобы это поняли наши российские соседи,— мы не считаем Советскую армию освободителем, несмотря на то, что они победили немецкую армию, они не принесли нам свободу, потому этой свободы у них не было самих», — отметил он.

По мнению М.Пшидача, всем погибшим, которые сражались на польской территории с Германией, безусловно полагается уважение, и все советские кладбища всегда будут под защитой польского государства.

«Всем тем, кто потерял свою жизнь, сражаясь на территории Польши против Германии, полагается уважение, могила, при желании также крест и имя и фамилия независимо от того, к какой нации можно причислить этого человека — русский он, украинец, белорус грузин, — потому что мы знаем, что эта армия была составлена из разных национальностей. Поэтому советские кладбища всегда будут под защитой польского государства. Надо четко разделить кладбища от памятников, которые каким-то образом провозглашают советское государство, которое для нас было источником репрессий», — подчеркнул он.