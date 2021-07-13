Замглавы МИД Польши: Отказ РФ возвращать президентский самолет очень негативно влияет на отношения наших стран

По словам заместителя министра иностранных дел Республики Польша Марцина Пшидача, Отказ России возвращать президентский самолет очень негативно влияет на отношения двух стран. Об это он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вопрос президентского самолета, который находится в настоящее время на территории Российской Федерации, очень негативно влияет на наши отношения. Самолет — это собственность польского государства. Это был президентский самолет, который Россия держит нелегально, несмотря многие обещания, в том числе, также высказанные самим Владимиром Путиным. Несмотря на множественные призывы со стороны международного сообщества, в том числе, Совета Европы, Россия не отдает этот самолет, несмотря на то, что также международное право обязывает ее это сделать». – сказал М.Пшидач.

По мнению завглавы МИД Польши, эта ситуация на самом деле «показывает настоящие намерения России, которая вопреки международному сообществу, международному праву все-таки не хочет отдавать легальную собственность».

«Для любого расследования нужны доказательства. В случае авиакатастрофы или строительной катастрофы всегда самое главное — это вещественные доказательства. Без них расследовать полностью невозможно. Россия — я подчеркну, я не имею в виду общество, нацию, — но Россия, то есть власть в Кремле в результате всего этого является неконструктивным партнером, который не соблюдает уже заключенных договоренностей. История предыдущих лет показывает, что постановления договоров не соблюдаются, и это уменьшает доверие к России, как к международному партнеру, — заключил М.Пшидач.

10 апреля 2010 года самолет с польской делегацией, летевшей на дни памяти катынских расстрелов, разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек — экипаж и пассажиры: президент Лех Качиньский с супругой, почти все высшее военное командование, депутаты Сейма, политики, общественные и религиозные деятели.