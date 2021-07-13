Несколько книжных магазинов в Москве и Петербурге не будут проверять полки на наличие книг с нацистскими преступниками

Сразу несколько книжных магазинов в Москве и Петербурге объявили, что не будут проверять свои полки на наличие книг с нацистскими преступниками на обложках. Ранее Российский книжный союз попросил участников рынка убрать подобные книги из продажи и утилизировать из-за новых требований закона. Они запрещают публично демонстрировать нацистских преступников.

О том, что они пока не планируют проверять ассортимент, интернет-изданию Открытые медиа сказали руководители ряда независимых книжных.

Между тем, новую норму поддержали в Кремле. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков считает допустимым подобные изображения внутри книг в качестве справочной информации.

