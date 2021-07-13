Власти Санкт-Петербурга проверяют информацию о том, что группа «Алиса» могла провести тайный концерт в городе

Причем, речь может идти о двух выступлениях на киностудии «Лендок». в Петербурге 9 и 10 июля. Комитет по культуре города запросил у площадки информацию о количестве зрителей. Как пишет интернет-издание «Фонтанка», на выступления «Алисы» якобы пускали зрителей, которых доставили на площадку на двух автобусах. Билеты стоили 5000 рублей. В свою очередь представители группы говорят, что речь шла о съемке концертного альбома, на которой присутствовали не более 50 человек.

