Власти Франции призвали граждан по возможности покинуть Афганистан

В посольстве республики в Кабуле объясняют такое решение соображениями безопасности. В последние дни из Афганистана поступают сведения о том, что радикальные исламисты берут под свой контроль все новые районы страны, на фоне вывода подразделений США и НАТО.
2021-07-13T19:02:03+03:00
2021-07-13T19:02:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 13 июля 2021
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