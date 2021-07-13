В отставку подал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Он оставался последним в нынешнем правительстве, кто занимал пост после смены власти в Киеве больше семи лет назад.

Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Арсена Авакова с должности в четверг. Об этом со ссылкой на источник сообщает украинское агентство УНН. В то же время на сайте украинского МВД опубликовали заявление об отставке от имени министра. В конце, после текста официального обращения, ручкой подписано «честь имею».

О том, что Рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова на своей странице в «Фейсбуке» написала депутат от президентской партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. Она также отметила, что будет поднят вопрос об уходе с должности и кого-то еще, помимо главы МВД.

Ранее её фракция неоднократно требовала увольнения Авакова. Подписи за его отставку собирала и партия «Голос». Главу ведомства обвиняли в неудачной реформе полиции и в отсутствии прогресса в расследовании некоторых резонансных дел.

На посту министра Аваков пересидел президента Петра Порошенко и сразу трех глав правительств.