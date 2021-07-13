Проливные дожди и ураган обрушились на Швейцарию

В некоторых регионах был зафиксирован даже град, – пишет местная пресса. Ураган повалил деревья, некоторые улицы затопило. Метеорологи в то же время дают неутешительные прогнозы – дожди продлятся до четверга. Это грозит новыми наводнениями.

