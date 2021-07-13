МВД Украины подтверждает, что глава ведомства Арсен Аваков подал заявление об отставке

На сайте министерства выложена фотография соответствующее заявления Авакова. В Верховной Раде Украины не исключат, что вопрос об отставке могут рассмотреть завтра или в четверг.

Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с начала 2014 года. Он оставался последним из министров, кто находился в кресле с момента смены власти в Киеве.

