Полиция обещает выдворить из страны участников массовой драки на юго-востоке столицы

Речь идёт о мигрантах из Средней Азии.

Ряд иностранных граждан, из числа 103-х человек, задержанных у метро Кузьминки, по решению суда будут выдворены за пределы России. Об этом говорится на официальном сайте МВД. Там также сказано, что в отношении ряда лиц будет введён и запрет на возвращение в страну. Сколько участников драки будет наказано таким образом, в полиции не уточнили. В отношении задержанных завели административные дела по статьям о мелком хулиганстве и нарушении порядка проведения собрания, митинга или пикетирования.

Конфликт, который перерос в массовую драку, произошел минувшей ночью.

Как сообщает РИА «Новости», в нём участвовали в основном граждане Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Во время драки её участники выбегали в том числе и на проезжую часть. Есть раненые. Источник агентства ТАСС отметил, что несколько человек попало в больницу с ножевыми и рваными ранами.

Также интернет-издание Baza опубликовало видео, на котором двое предполагаемых участника конфликта едут в машине скорой помощи. Они оба в крови. По данным издания, драка началась из-за нападения группы уроженцев Таджикистана на двух мигрантов из Киргизии.

Тем временем в посольстве Киргизии в Москве объявили, что конфликт, о котором идёт речь, произошел не на почве национальной ненависти. В диппредставительстве призвали сограждан не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать российские законы.