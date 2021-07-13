Смольный начал проверку сообщений о подпольных концертах группы «Алиса», которые провели на киностудии «Лендок»

Смольный начал проверку сообщений о подпольных концертах группы «Алиса», которые, судя по сообщениям СМИ, провели на киностудии «Лендок». Организаторов подозревают в нарушении коронавирусных запретов.

Чиновники комитета Смольного по культуре запросили информацию о концертах рок-группы «Алиса», которые, по данным 78-го телеканала, провели без согласования с органами власти в конце прошлой недели. В частности, комитет интересует количество зрителей, которые были на выступлениях. В администрации киностудии «Лендок», на одной из площадок которой прошли концерты, сообщили изданию «Петербургский Дневник», что зал мог предоставить один из арендаторов, и добавили, что разбираются в ситуации. Напомним, организаторы выступлений «Алисы» изначально не собирались просить разрешения у чиновников. Фан-клуб «Армия Алиса» предупреждал зрителей, что вместо эпидемических мер гостям подпольного концерта нужно будет соблюдать конспирацию. Зрителей убеждали не разглашать информацию о выступлении и платить только наличными. Организаторы просили не выкладывать в соцсети фотографии мероприятий и даже кадры с улицы после завершения концертов. Ранее лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский записал эмоциональное обращение по поводу отмены петербургского концерта своей команды на площадке, где ранее публика нарушала коронавирусные ограничения в ходе выступления Димы Билана.

Смольный с сегодняшнего дня запретил мероприятия более чем на 75 человек. В то же время чиновники оставили за собой право согласовать культурные события для полутора тысяч зрителей.