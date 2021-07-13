Российский книжный союз рекомендует торговцам изъять из продажи книги с Адольфом Гитлером на обложке

Как полагают в организации, это следует сделать для исполнения недавно вступившего в силу закона о запрете на демонстрацию нацистской символики. В Кремле инициативу поддержали.

Подписанный президентом в начале месяца закон запрещает публично демонстрировать нацистскую атрибутику и символику, а также изображения руководителей групп, организаций и движений, преступными в соответствии с приговором Международного трибунала.

Использование фотографий, например, Гитлера возможно лишь при формировании негативного отношения к идеологии нацизма. Нормы начали действовать накануне. И уже вчера, по данным нашей радиостанции, ряд книжных магазинов сняли с полок спорные издания.

Рекомендацию «не искушать судьбу» выпустил Российский книжный союз. Негосударственное объединение попросило партнеров, издателей и торговцев убрать книги с неоднозначными обложками, в том числе с сайтов магазинов. Вице-президент союза Леонид Палько сказал «Эху Москвы», что о возмещении убытков в этом случае речи не идет.

Сотрудники сразу трех крупных магазинов в центре столицы – «Молодой Гвардии», «Дома книги на Арбате» и «Москвы» — об обращении союза не слышали. На полках в отделе о военной истории по-прежнему есть несколько изданий с портретом того же Гитлера. Издатели проявляют большую осторожность. Издательство «Азбука-Аттикус» удалила с сайта страницу с книгой «Гитлер» авторства Колли Руперта. Прежняя версия сохранилась в веб-архиве.

В Кремле, комментируя обращения книжного союза, заявили, что оно требует дополнительных разъяснений. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что требование закона понятны. Размещать Гитлера на обложке не стоит, потому что популяризация не нужна. Если же речь идет о справочной информации или изображения размещаются внутри книги – то это другое дело, добавили в Кремле.

Изображения нацистских руководителей, их выступления, согласно закону, признаются экстремистскими материалами.